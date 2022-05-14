Тикнизян прокомментировал исключение российских команд из еврокубков

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян поделился мнением об исключении российских команд из еврокубков в предстоящем сезоне.

«Конечно, исключение из еврокубков повлияло на команду. Надеюсь, вся эта ситуация как можно скорее разрешится и все будет хорошо. Мы друг друга поддерживаем», — приводит слова Тикнизяна Sport24.

23-летний российский футболист в текущем сезоне принял участие в 22 матчах и отдал одну голевую передачу с учетом всех турниров.

Сегодня, 14 мая, в матче 29-го тура Российской премьер-лиги «Локомотив» сыграл вничью с московским «Динамо», игра завершилась со счетом 3:3.