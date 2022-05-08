Антон Миранчук: «Уверен, что мы можем составить конкуренцию «Зениту»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук заявил, что «железнодорожники» в следующем сезоне смогут навязать конкуренцию «Зениту» за победу в чемпионате России.

«Уверен, что мы можем составить конкуренцию «Зениту». Нужно больше работать. Конкуренция нужна. Согласен. У нас очень большие перестройки в клубе, мы меняем направление. Нужно время», — цитирует Миранчука «Спорт-Экспресс».

Российский полузащитник признался, что рад вернуться на поле и отыграть все 90 минут. Миранчук выразил надежду, что партнёрам по команде передастся настрой, что «Локомотив» сможет навязать конкуренцию.

Напомним, 26-летний Миранчук не играл все 90 минут с осени 2021 года. В матче 28-го тура против «Рубина» он сыграл весь матч и забил победный гол на 87-й минуте.

«Локомотив» набрал 44 очка и остался на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «Локо» проведёт домашний матч против «Динамо».