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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Антон Миранчук: «Уверен, что мы можем составить конкуренцию «Зениту»

08 Мая 2022 • 22:21 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
14.05 16:30

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук заявил, что «железнодорожники» в следующем сезоне смогут навязать конкуренцию «Зениту» за победу в чемпионате России.

«Уверен, что мы можем составить конкуренцию «Зениту». Нужно больше работать. Конкуренция нужна. Согласен. У нас очень большие перестройки в клубе, мы меняем направление. Нужно время», — цитирует Миранчука «Спорт-Экспресс».

Российский полузащитник признался, что рад вернуться на поле и отыграть все 90 минут. Миранчук выразил надежду, что партнёрам по команде передастся настрой, что «Локомотив» сможет навязать конкуренцию.

Напомним, 26-летний Миранчук не играл все 90 минут с осени 2021 года. В матче 28-го тура против «Рубина» он сыграл весь матч и забил победный гол на 87-й минуте.

«Локомотив» набрал 44 очка и остался на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «Локо» проведёт домашний матч против «Динамо».   


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Антон Миранчук РПЛ
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