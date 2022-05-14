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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-капитан «Локомотива» Косолапов: Игра с «Динамо» порадовала болельщиков

14 Мая 2022 • 23:14 Комментировать
Локомотив Москва
3:3
Динамо Москва
окончен

Экс-капитан московского «Локомотива» Алексей Косолапов похвалил команду за ничью с «Динамо» в 29-м туре РПЛ.

«По тому, как складывалась встреча, «Локо» точно может занести эти 3:3 себе в актив. Болельщиков результативная игра и спасение в игре с одним из лидеров сезона тоже должны было порадовать», — приводит слова Косолапова Sport 24.

По мнению бывшего футболиста, огромную роль в матче сыграло появление на поле Дмитрия Баринова и Яна Кухты. Благодаря им команда стала надежнее играть в середине поля и добавила остроты в атаке.

«Локомотив» дома сыграл вничью с «Динамо» (3:3) в рамках 29-го тура чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Дмитрий Баринов РПЛ Алексей Косолапов Ян Кухта
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