Лещук про зарплаты футболистов: «Подойди к любому – он откажется от зарплаты?»

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук считает, что футболисты получают большую зарплату заслуженно.

«Подойди к любому человеку – он, что, откажется от той зарплаты, которая ему положена? Скажет: «Извините, не буду получать столько»? Раз такой порядок цен в футболе – что сделать? Я свою работу делаю честно», — цитирует футболиста Sport24.

Лещук заявил, что у него был контракт с Nike, футболист одевался в одежду, которую присылала компания. Сейчас же футболист покупает вещи в обычных магазинах. Голкипер признался, что в последнее время вкладывал свою зарплату в недвижимость.

26-летний Лещук в текущем сезоне провёл 8 матчей во всех турнирах за «Динамо», пропустил 2 мяча и в 6 встречах оставил свои ворота в неприкосновенности.