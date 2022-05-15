Полузащитник «Динамо» реализовал 23 пенальти из 23 за свою карьеру

Российский полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин в поединке с «Локомотивом» реализовал свой 23-й одиннадцатиметровый в профессиональной карьере.

25-летний российский футболист за свою карьеру реализовал все 23 пенальти, которые он исполнял. В этом сезоне Фомин забил семь одиннадцатиметровых. До этого полузащитник также забивал пенальти в составе «Уфы», «Нижнего Новгорода» и «Краснодара-2». За «Динамо» Фомин выступает с лета 2020 года. Соглашение игрока с «сине-белыми» действует до июня 2025 года.

В этом сезоне Даниил Фомин провёл в российском чемпионате 28 поединков, в которых отметился десятью забитыми мячами и тремя ассистами.