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Полузащитник «Динамо» реализовал 23 пенальти из 23 за свою карьеру

15 Мая 2022 • 09:45 Комментировать
Локомотив Москва
3:3
Динамо Москва
окончен

Российский полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин в поединке с «Локомотивом» реализовал свой 23-й одиннадцатиметровый в профессиональной карьере.

25-летний российский футболист за свою карьеру реализовал все 23 пенальти, которые он исполнял. В этом сезоне Фомин забил семь одиннадцатиметровых. До этого полузащитник также забивал пенальти в составе «Уфы», «Нижнего Новгорода» и «Краснодара-2». За «Динамо» Фомин выступает с лета 2020 года. Соглашение игрока с «сине-белыми» действует до июня 2025 года.

В этом сезоне Даниил Фомин провёл в российском чемпионате 28 поединков, в которых отметился десятью забитыми мячами и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Российская Премьер-Лига Даниил Фомин
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