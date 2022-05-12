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Сёмин: «Не понимаю, почему в «Локомотиве» работает Цорн»

12 Мая 2022 • 15:42 Комментировать (1)
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
14.05 16:30

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин признался, что не понимает,  почему Томас Цорн работает в московском клубе.

«В руководстве нынешнего «Локомотива» могу назвать десятки фамилий, по которым возникает вопрос, почему они там работают и по каким критериям они туда приглашены? Например, Томас Цорн», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Также специалист задался вопросом, востребован ли сейчас в футболе экс-гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе, предлагавший пятилетний план развития клуба.   

Вчера, 11 мая, Юрий Сёмин отпраздновал 75-летний юбилей. Последним местом работы прославленного наставника был «Ростов», который он покинул в прошлом году.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин Томас Цорн
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