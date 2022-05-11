Экс-игрок «Динамо» Уилкшир заявил, что готов вернуться в команду

Бывший футболист московского «Динамо» Люк Уилкшир выразил готовность к возвращению в команду.

«Я готов вернуться в «Динамо» в любой день, как поступит предложение», – цитирует слова Уилкшира «РБ Спорт».

По словам экс-игрока, все будет зависеть от людей, которые выбирают человека, подходящего под философию клуба. Этот тренер должен ставить команде атакующий футбол.

Люк Уилкшир играл за «Динамо» в период с 2008 по 2014 год, затем с 2016 по 2017. За это время, он принял участие в 170 матчах, забил два мяча и сделал десять голевых передач во всех турнирах.

С 2018 года является главным тренером австралийского клуба под названием «Вуллонгонг Вулвз».