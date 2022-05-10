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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сафонов: Тюкавин должен больше играть

10 Мая 2022 • 21:36 Комментировать
Локомотив Москва
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Динамо Москва
14.05 16:30

Агент Алексей Сафонов, который представляет интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, поделился мнением об игровом времени футболиста.

«Я считаю, Тюкавин заслуживает больше игрового времени. Он уже забил десять мячей в этом сезоне, включая Кубок России», – приводит слова Сафонова Metaratings.

По мнению агента, возможно, «Динамо» не хочет выплачивать какие-то бонусы за игровое время Тюкавина, поэтому он так мало играет. Сафонов считает, что по соотношению голов и времени, которое нападающий провел на поле, он является одним из лучших в лиге.  

10 мая «Динамо» вышло в финал Кубка России, обыграв «Аланию» со счетом 3:0. Константин Тюкавин провел на поле 25 минут и успел отметиться голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин
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