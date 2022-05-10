Сафонов: Тюкавин должен больше играть

Агент Алексей Сафонов, который представляет интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, поделился мнением об игровом времени футболиста.

«Я считаю, Тюкавин заслуживает больше игрового времени. Он уже забил десять мячей в этом сезоне, включая Кубок России», – приводит слова Сафонова Metaratings.

По мнению агента, возможно, «Динамо» не хочет выплачивать какие-то бонусы за игровое время Тюкавина, поэтому он так мало играет. Сафонов считает, что по соотношению голов и времени, которое нападающий провел на поле, он является одним из лучших в лиге.

10 мая «Динамо» вышло в финал Кубка России, обыграв «Аланию» со счетом 3:0. Константин Тюкавин провел на поле 25 минут и успел отметиться голом.