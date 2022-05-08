Магкеев заявил, что легионеры «Локомотива» не собираются уходить из команды

Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев высказался о ситуации внутри клуба после отстранения России от еврокубков на сезон-2021/22.

«Что касается реакции легионеров на отсутствие еврокубков, то у нас всё хорошо, вроде бы все остаются. В раздевалке обсуждали между собой», — цитирует Магкеева «Чемпионат».

Напомним, 2 мая исполком УЕФА объявил о том, что Россия на всех уровнях отстранена от международных соревнований на сезон-2022/23.

Таким образом, российские команды не смогут принять участие в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Помимо этого, сборная России автоматически заняла последнее место в группе в Лиге наций и опустилась на дивизион ниже.

«Локомотив» после 28 туров расположился на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка.