Бека-Бека высказался о своём будущем в «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека рассказал, собирается ли он покинуть чемпионат России летом нынешнего года.

Француз заявил, что не придаёт большого внимания политике, сконцентрирован только на футболе и намерен продолжить свои выступления в составе «Локомотива».

«Конечно, я останусь в «Локомотиве» и после этого сезона», — приводит слова Бека-Бека «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний полузащитник провёл за «железнодорожников» 24 матча, отметившись в них четырьмя результативными передачами. Контракт француза с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.