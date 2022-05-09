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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бека-Бека высказался о своём будущем в «Локомотиве»

09 Мая 2022 • 11:56 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
14.05 16:30

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека рассказал, собирается ли он покинуть чемпионат России летом нынешнего года.

Француз заявил, что не придаёт большого внимания политике, сконцентрирован только на футболе и намерен продолжить свои выступления в составе «Локомотива».

«Конечно, я останусь в «Локомотиве» и после этого сезона», — приводит слова Бека-Бека «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний полузащитник провёл за «железнодорожников» 24 матча, отметившись в них четырьмя результативными передачами. Контракт француза с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Алексис Бека-Бека
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