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Борис Игнатьев: «В матче «Локомотив» - «Динамо» будет ничейный результат, который надо расценивать, как победу хозяев» эксклюзив

14 Мая 2022 • 12:50 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
Через 3 ч. 7 мин.

Бывший тренер «Локомотива» Борис Игнатьев дал прогноз в интервью «Евро-Футбол.Ру» на матч 29-го тура чемпионата России «Локомотив» - «Динамо».

- Какие ожидания от матча «Локомотив» - «Динамо»?

- На первый план в этом матче выйдут мотивация и психология. За такими московскими дерби стоит большой интерес болельщиков. Футболисты это ощущают и будут делать все возможное, чтобы добиться результата и показать максимум своих возможностей. Поэтому я думаю, что и болельщики, и игроки находятся в предстартовом волнении. Кто окажется в лучшей готовности, у кого будет выше мотивация, тот может добиться положительного результата. Если убрать все составляющие, которые очень влияют на игру, то важным будут и уровень командной игры, и лучшая готовность отдельно взятых футболистов.

- Если «Динамо» обыграет «Локомотив», то в очной встрече с «Сочи» они разыграют второе-третье место. Что об этом думаете?

- С точки зрения решения определенных задач, я думаю, некоторое преимущество имеет «Динамо».  До этого этапа они имели большое преимущество, и даже безоговорочное превосходство. Но сегодня «Динамо» подрастеряло физические кондиции и командное единение, которое его выделяло. А «Локомотив» в поисках. Появляются новые фамилии, люди возвращаются поле травм. Но железнодорожники допускают много ошибок при игре в обороне. Неуверенно они себя чувствуют, когда мячом владеют соперники.

- Какой ваш прогноз на матч?

- Думаю, будет ничейный результат, который надо расценивать, как победу «Локомотива».

- Можно ли сказать, что «Динамо» сейчас играет стабильнее «Локомотива» или учитывая последние неудачи бело-голубых, кроме матча с «Аланией», вы так не считаете?

 - «Динамо» действительно стабильнее.

- Но у него было три поражения перед матчем с «Аланией».

- В любом случае мы можем говорить о том, что нам нравится и что не нравится. Игра у «Динамо» сейчас имеет более законченный вид, хотя команде не хватает скорости и быстроты во всех компонентах. И главное, что молодые ребята, дававшие определенную надежду, что придут на долгие годы, несколько утратили свою привлекательность. Даже Шиманьски уже не тот. Или Захарян. Не скажу, что они в функциональной или психологической яме, но явно не добирают в игровой подготовке того, что показывали ранее. А у «Локомотива» вообще плохо выстроено это направление.

- Как участие «Динамо» в Кубке России скажется на игре, ведь команда сейчас проводит матчи чаще «Локомотива»?

- Это два турнира, идущие параллельно. Наоборот, финал должен мотивировать «Динамо» и снимать напряжение игроков. Когда у тебя за плечами ничего нет, ты начинаешь волноваться, думать о своем имидже. Тут проиграли, тут недобрали. А когда команда идет на втором-третьем месте, и еще в финале Кубка, ребята думают: ну проиграем здесь – будем стараться в Кубке. Это дополнительная мотивация для «Динамо».

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- Как думаете, возможен ли вариант, что «Динамо» будет беречь силы перед Кубком?

- Это исключено. Никто не думает о кубке. Футболист так устроен, что если он сам не хочет готовиться к какому-то соревнованию или тренер говорит: «Ты сегодня отдохни, а завтра у нас «Барселона», - тогда все возможно. Но я думаю, оба тренера будут настраивать команды на победу. Это противостояние среди болельщиков, среди руководителей клуба, которое выстраивалось годами.

- Из-за дисквалификации Сандро Шварц пропустит матч с «Локомотивом». Как это скажется на команде?

- Это не играет никакой роли для футболистов. Тренер им нужен в перерыве и перед игрой. А дальше они про него забывают. Они не слышат, что говорит тренер на бровке. Бесков всю жизнь сидел на восемнадцатом ряду и «Спартак» хуже от этого не играл.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Борис Игнатьев
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