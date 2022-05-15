Защитник «Локомотива»: В перерыве не было никаких мотивационных речей

Молодой защитник «Локомотива» Марк Мампасси рассказал журналистам о том, как московской команде удалось избежать поражения в поединке с «Динамо».

Мампасс сказал «Чемпионату», что никаких мотивационных речей в перерыве от тренеров «Локомотива» не было, так что команда просто немного изменила свою игру и в итоге сумела отыграться. Напомним, что «железнодорожники» спаслись в поединке с «Динамо». Встреча завершилась вничью со счётом 3:3.

В этом сезоне 19-летний Марк Мампасси провёл в российском чемпионате десять поединков, в которых получил три жёлтые карточки.