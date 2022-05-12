Шунин пожелал, чтобы Шварц остался в «Динамо»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин отреагировал на слухи о том, что тренерский штаб команды во главе с главным тренером Сандро Шварцем может покинуть клуб.

В интервью «Чемпионату» Шунин заявил, что команда в курсе слухов о возможном уходе немецкого специалиста из команды. При этом, вратарь отметил, что игроки «Динамо» об этом не думают.

Шунин отметил, что в последние полтора гола команда приобрела свой стиль и показывает интересный и энергичный футбол и все в клубе чувствуют, что «Динамо» стало бороться за лидирующие позиции.

«Хотелось бы, чтобы тренерский штаб во главе со Шварцем остался, и мы вместе продолжили эту интересную и красивую историю», — сказал Шунин.

Напомним, 43-летний специалист возглавил «Динамо» в сезоне-2020/21. 15 декабря 2021 года Шварц продлил контракт с командой до лета 2024 года.

В текущем сезоне «бело-голубые» борются за второе место в турнирной таблице чемпионата России. В активе у команды 52 очка, столько же у «Сочи».

В следующем туре команда Шварца сыграет на выезде против «Локомотива», встреча пройдёт на «РЖД Арене» 14 мая.