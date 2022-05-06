Точилин: Шварц должен остаться

Бывший защитник сборной России Александр Точилин поделился мнением о будущем главного тренера «Динамо» Сандро Шварца в клубе.

«Я такого не слышал, что кто-то хочет увольнять Шварца. То, что какие-то неудачи на финише, так все-таки молодая команда, ей присущи неудачи, нестабильность», – цитирует Точилина «Спорт день за днем». Он считает, что было бы не правильно отправлять тренера в отставку после трех поражений, но нужно понимать, чего хочет сам Шварц. Контракт немецкого специалиста с клубом рассчитан до 2024 года.

На данный момент московское «Динамо» занимает второе место в Российской премьер-лиге, набрав 52 очка после 28 сыгранных матчей.