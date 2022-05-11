Наумов рассказал о спорах с Сёминым

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал о личных отношениях с бывшим главным тренером «железнодорожников» Юрием Сёминым, которому сегодня исполнилось 75 лет.

Экс-президент отметил, что его отношения с тренером складывались непросто, однако специалист всегда умел признавать свои ошибки.

«Сёмин не терпит, когда в его работу вмешиваются. А нам же всем хочется вмешаться, когда кажется, что что-то идёт не так. У нас было много дискуссий и споров», — приводит слова Наумова «Чемпионат».

Кроме того, Наумов отметил энергию 75-лентнего тренера, которой позавидовали бы даже 40-летние люди. Бывший президент «Локомотива» считает, что Юрий Павлович ещё способен вернуться в команду.

Напомним, последним местом работы Сёмина был «Ростов», который он покинул в прошлом году.