Бывший футболист «Динамо» и «Локомотива» Олег Терёхин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «железнодорожниками» и «бело-голубыми».

«В этой паре фаворита нет. Дерби есть дерби. На каком бы месте команды не находились, они всегда будут биться друг против друга. Конечно, победа в нынешней ситуации «Динамо» нужнее, они борются за второе место. Но «Локомотив» способен выдать хорошую игру. Не понятно, что будет. Хотелось бы, чтобы игра была хорошей и принесла нам много забитых мячей. «Динамо» всегда забивает, даже когда проигрывает, команда обычно отличается. Хотелось бы увидеть голевой футбол. «Динамо» надо выигрывать по-любому. В атаку они пойдут, а атака у них очень хорошая: и Тюкавин, и Захарян, и Смолов, и Грулев. Думаю, гола три в матче мы увидим.

Не стоит рассматривать оставшиеся матчи «Динамо» в РПЛ как подготовку к финалу Кубка. До финала ещё дожить надо. В чемпионате надо побеждать, чтобы не упустить второе место. Может ещё так сложиться, что и третье место потеряют. Если они проиграют «Локомотиву», а потом «Сочи» и потеряют третье место, то это будет очень обидно. За второе место в РПЛ надо биться, финала кубка ещё ждать долго. Если «Динамо» не будет в тройке, то это будет вообще катастрофа», - сказал Терёхин.