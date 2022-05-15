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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» надолго потерял ведущего игрока

15 Мая 2022 • 10:31 Комментировать
Локомотив Москва
3:3
Динамо Москва
окончен

Форвард московского «Локомотива» Вильсон Изидор получил повреждение голеностопа во вчерашнем поединке против «Динамо» (3:3) в рамках 29-го тура Премьер-лиги.

Как сообщил в социальной сети инсайдер Иван Карпов, этот сезон для французского нападающего завершен. Из-за травмы Изидор пропустит несколько месяцев.

Напомним, что французский игрок присоединился к «железнодорожникам» в зимнее трансферное окно. Его переход обошелся российскому клубу в 3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне РПЛ на счету Изидора семь забитых мячей и один ассист в 11 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Вильсон Изидор
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