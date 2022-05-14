Широков поделился мнением об игре «Локомотива»

Бывший игрок «Зенита» Роман Широков прокомментировал игру «Локомотива» в матче 29-го тура РПЛ против «Динамо».

«Хороший, яркий матч, с прекрасной интригой. Для болельщиков вообще шикарный. У «Локомотива» достаточно неплохая команда. Постарались отыграться — получилось», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

«Локомотив» смог уйти от поражения в игре с московским «Динамо». Уступая 1:3, «железнодорожники» смогли свести матч к ничейному результату, встреча закончилась со счетом 3:3.

«Динамо» занимает второе место, набрав 53 балла после 29-го тура РПЛ. «Локомотив» находится на шестом месте, имея 45 баллов за 29 игр.