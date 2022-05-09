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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший президент «Локомотива»: «Лоськов может любому молодому показать финты, которые тому и не снились»

09 Мая 2022 • 13:14 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
14.05 16:30

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на слова вратаря «железнодорожников» Маринато Гилерме о том, что «красно-зелёные» способны стать чемпионами РПЛ в следующем сезоне.

Наумов согласился с голкипером, при этом отметив, что слова должны подкрепляться делом.

«Маринато абсолютно прав, но кроме надежд должны быть и реальные дела. А вот их пока нет, к сожалению», — приводит слова Наумова «Чемпионат».

Также экс-президент выразил недоумение отстранением Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина от работы с командой. Наумов считает, что для достижения результатов «Локомотиву» необходимо создать хороший тренерский штаб.

«Для чего убрали Лоськова и Пашинина?» Я Пашинина знаю с 2007 года, лучше него никто не сможет подготовить команду в России. А Лоськов — настоящий профессор, любому молодому на тренировке покажет финты, которые тому и не снились», — рассказал Наумов.

За два тура до окончания нынешнего сезона «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея 44 очка в своём активе. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Николай Наумов Дмитрий Лоськов Гилерме
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