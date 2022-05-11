Тарасов: «Для меня Сёмин – легенда»

Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поздравил с юбилеем бывшего главного тренера «железнодорожников» Юрия Сёмина.

«Для меня Сёмин — легенда, я всегда буду ему благодарен. С ним мы выиграли чемпионство, кубки. Здоровья ему, счастья, чтобы всё было хорошо», – приводит слова Тарасова «Чемпионат».

Полузащитник отметил, что именно Сёмин привел его в «Локомотив», это стало началом большого пути.

Сегодня, 11 мая, Юрий Сёмин празднует свой юбилей – 75 лет.

Дмитрий Тарасов находился в клубе с 2010 по 2019 год. За это время он принял участие в 188 матчах, забил 12 мячей и отдал 10 голевых передач.