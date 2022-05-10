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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лещук назвал цели «Динамо» на концовку сезона

10 Мая 2022 • 20:24 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
14.05 16:30

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал о целях московского клуба на концовку нынешнего сезона.

«Если с «Сочи» выйдем играть так, как играли сегодня, то можем победить любого соперника. Главное — взять трофей, но наша задача ещё и второе место», — цитирует Лещука «Чемпионат».

Вратарь признался, что сомневался после продления контракта с «Динамо», но по итогу он остался доволен этим решением. Лещук считает, что может озолотиться в «Динамо», если выиграет титул с командой.

В чемпионате России «бело-голубые» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка. Команда Сандро Шварца вышла в финал Кубка России, где сыграет с победителем пары «Спартак» - «Енисей».


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Динамо Москва Кубок России РПЛ Игорь Лещук
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