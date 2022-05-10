Лещук назвал цели «Динамо» на концовку сезона

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал о целях московского клуба на концовку нынешнего сезона.

«Если с «Сочи» выйдем играть так, как играли сегодня, то можем победить любого соперника. Главное — взять трофей, но наша задача ещё и второе место», — цитирует Лещука «Чемпионат».

Вратарь признался, что сомневался после продления контракта с «Динамо», но по итогу он остался доволен этим решением. Лещук считает, что может озолотиться в «Динамо», если выиграет титул с командой.

В чемпионате России «бело-голубые» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка. Команда Сандро Шварца вышла в финал Кубка России, где сыграет с победителем пары «Спартак» - «Енисей».