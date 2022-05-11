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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Изидор: «Максимум пять команд из Лиги 1 могли бы бороться за медали в РПЛ»

11 Мая 2022 • 15:11 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
14.05 16:30

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор поделился мнением об уровне РПЛ.

Форвард отметил, что играть в России не так просто, как думают многие. Изидор считает, что максимум пять клубов из французской Лиги 1 могли бы претендовать на медали в РПЛ.

«Приезжайте и поиграйте против «Зенита», «Локомотива» или «Спартака», тогда и посмотрим. Мы, например, играли против «Ростова», который тренирует Карпин. Они используют тики-таку, очень красивый футбол. Мы проиграли 1:4, вообще ничего сделать не смогли», — приводит слова Изидора So Foot.

Француз подчеркнул, что хоть в России и нет команды уровня «ПСЖ» или «Барселоны», общий уровень лиги не так уж и низок.

В текущем сезоне 21-летний Изидор провёл в составе «Локомотива» 11 матчей, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ростов Вильсон Изидор
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