Андронов: В случае осечки с «Локомотивом» «Динамо» рискует потерять второе место

Комментатор Алексей Андронов поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего столичного дерби между «Локомотивом» и «Динамо».

Андронов сказал «РБ-Спорту», что у динамовцев остались очень сложные матчи, а в случае осечки в поединке с «Локомотивом» подопечные Сандро Шварца рискуют потерять своё второе место, так что «сине-белые» будут играть под давлением. Комментатор отметил, что всё равно фаворитом этого матча являются динамовцы, у которых должно хватить сил для того, чтобы одержать сегодня победу.

Напомним, что встреча между «Динамо» и «Локомотивом» состоится сегодня в 16.30 по московскому времени.