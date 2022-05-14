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Андронов: В случае осечки с «Локомотивом» «Динамо» рискует потерять второе место

14 Мая 2022 • 11:15 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
Через 4 ч. 35 мин.

Комментатор Алексей Андронов поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего столичного дерби между «Локомотивом» и «Динамо».

Андронов сказал «РБ-Спорту», что у динамовцев остались очень сложные матчи, а в случае осечки в поединке с «Локомотивом» подопечные Сандро Шварца рискуют потерять своё второе место, так что «сине-белые» будут играть под давлением. Комментатор отметил, что всё равно фаворитом этого матча являются динамовцы, у которых должно хватить сил для того, чтобы одержать сегодня победу.

Напомним, что встреча между «Динамо» и «Локомотивом» состоится сегодня в 16.30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Алексей Андронов
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