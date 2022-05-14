Гилерме: Те, кто остался, относятся к клубу с уважением и респектом

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме поделился мнением о том, что происходит внутри клуба.

«У нас был период, в котором произошло много изменений. Были негативные вещи: много кто ушёл, кто-то бросил команду. Не скажу, что нам это помешало, но было обидно», – цитирует слова Гилерме «Чемпионат».

Вратарь рассказал, что у клуба есть своя структура, которой игроки доверяют, они хотят писать новую историю для команды.

Сегодня, 14 мая, «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» (3:3) в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги.

«Железнодорожники» занимают шестое место в чемпионате России, набрав 45 очков в 29 матчах.

«Динамо» находится на втором месте, заработав 53 очка после 29-го тура.