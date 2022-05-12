Лещук — об отстранении от еврокубков: «Это неправильно, спорт должен объединять людей»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук поделился мнением об отстранении российских команд от всех международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Футболист отметил, что считает такое решение УЕФА неправильным, потому что спорт должен быть вне политики и объединять людей.

«Лозунг «спорт вне политики» не работает, но всё же надо к этому стремиться. Поэтому, мне кажется, все эти отстранения — неправильный шаг. Пусть даже на нейтральных полях, но мы могли бы играть», — приводит слова Лещука Sport24.

В текущем сезоне 26-летний Лещук провёл в составе «Динамо» восемь матчей, в которых пропустил два гола, а также шесть раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, «бело-голубые» вышли в финал Кубка России, где 29 мая встретятся со «Спартаком».