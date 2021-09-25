В официальном твиттер-аккаунте московского «Спартака» опубликован краткий анонс к поединку девятого тура чемпионата России против «Уфы».

«Пора прервать черную полосу», - гласит сообщение пресс-службы «красно-белых».

Напомним, что подопечные Руя Витории идут на серии из двух поражений. Спартаковцы уступили варшавской «Легии» и московскому ЦСКА со счетом 0:1.

Поединок «Спартак» - «Уфа» пройдет в субботу, 25 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Перед этой игрой москвичи занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, а уфимцы идут на 12-й строчке.