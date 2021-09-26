Юбилейный год пока не провален: У «Спартака» есть надежда на чемпионство

В субботу «Спартак» прервал неудачную серию и добился победы над «Уфой». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об итогах матча.

Говорить про преодоление кризиса в «Спартаке» преждевременно. Одна победа над «Уфой», у которой самой полно проблем, вообще не говорит ни о чем с игровой точки зрения. Обыгрывать башкирский клуб «Спартак» был обязан, но вот выиграть можно было по-разному.

Кризис в команде может быть разным. Иногда это просто какое-то невезение, которое надо перебороть, переждать. В других случаях это системная проблема, когда игроки не понимают, чего от них требует тренер, не верят в него. Во втором случае это часто проявляется в безволии на поле, в отсутствии желания играть.

В субботу «Спартак» точно не был похож на команду, в которой игроки разочаровались в тренере или не хотели играть. «Красно-белые» жаждали победить и чётко понимали слабости «Уфы». Москвичи уже в первые 10-15 минут могли просто уничтожить соперника. Реализовать все моменты не получилось, но два гола к перерыву решили исход поединка.

Спартаковцы действовали довольно собранно, хотя и позволили «Уфе» создать ряд моментов. Тем не менее не покидало чувство, что игра шла под диктовку хозяев. «Красно-белые» могли добавить, чтобы забить ещё. Не было ощущения, что преимущество было хрупким, что «Уфа» могла переломить ход поединка. «Спартак» казался управляемым тренером и понимающим задачу.

Отдельно хочется отметить дисциплину команды. Никто не совершил глупость и не получил жёлтой карточки в уверенно выигранном матче. Учитывая ряд кадровых проблем, не попадать на дисквалификацию – это важно.

Матч с «Уфой», если суммировать, показал, что игроки точно ещё верят в Руя Виторию и готовы биться за главную цель сезона - чемпионство в юбилейном розыгрыше. Если не за него, то уж как минимум вместе с ним. Обречённости или какой-то расхлябанности нет. Насколько всё это прочно – мы увидим на предстоящей неделе. «Спартак» ждут выезды в Неаполь и Грозный, где будет невероятно сложно. Вот и посмотрим, насколько футболисты готовы биться там, где будет очень сложно, а также поймём - чего «красно-белым» ждать от юбилейного года.

Андрей Центров