Канчельскис допускает увольнение Витории после игры «Спартака» с «Уфой»

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис попытался предугадать, какая судьба ждёт Руя Виторию после игры 9-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой».

«Спартак» не оправдывает возложенных на команду надежд перед стартом сезона. В первых 8-ми играх «красно-белые» сумели выиграть лишь трижды.

«Сейчас без исключения каждая команда по-особенному настраивается на «Спартак», тем более «Уфе» нужно набирать очки», - приводит слова Андрея Канчельскиса «Спорт-экспресс».

Несмотря на превосходство москвичей в индивидуальном мастерстве, собеседник «СЭ» считает, что игрокам «Спартака» будет труднее в психологическом плане. Канчельскис не исключил, что уже после игры с «Уфой» Руй Витория может быть уволен из занимаемой им должности у руля «народной команды».