​Матч «Спартак» - «Уфа» может начаться позже

Поединок девятого игрового дня чемпионата России между «Спартаком» и «Уфой» может стартовать не в 19:00 по Москве, а позднее. Дело в том, что делегации из Уфы вовремя не был предоставлен автобус, на котором команда должна добраться до «Открытие Арены». В «Уфе» решили ждать полагающийся транспорт, учитывая полученные гарантии на дополнительное время для полноценной разминки. Обо всём этом сообщает sport24.

Следить за игрой между «Спартаком» и «Уфой» можно будет на портале LiveResult. Там будет проходить трансляция поединка в текстовом формате.

Напомним, что весной «Спартак» проиграл «Уфе» дома со счётом 0:3.