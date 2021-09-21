Экс-судья РПЛ: Карасёв хорошо отсудил матч ЦСКА - «Спартак»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался по поводу работы арбитра Сергея Карасёва в матче восьмого тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком» (1:0).

Федотов сказал, что Карасёв хорошо отработал на матче и не был заметен. Он добавил, что все карточки, которые показал арбитр были по делу, включая удаление Заболотного. Экс-арбитр отметил, что никаких претензий по этой игре к Карасёву быть не может, пишет «РБ Спорт».

Напомним, что в центральном матче восьмого тура между ЦСКА и «Спартаком» победу одержала команда Алексей Березуцкого. Единственный гол во встрече забил Антон Заболотный, который позже был удалён с поля.