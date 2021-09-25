​Газизов объяснил, почему Урунов не сыграл со «Спартаком»

Шамиль Газизов, занимающий должность генерального директора «Уфы», после поражения от «Спартака» (0:2) объяснил журналистам, почему в заявке не было Остона Урунова.

«У него был поломан палец. Буквально на днях он уже вернётся в общую группу», - высказался Газизов.

«Травмы арендованных игроков перед матчами со «Спартаком»? Урунов получил травму ещё месяц назад, мы просто этого не раскрывали. У него был поломан большой палец правой ноги. Конечно, никаких договорённостей со «Спартаком» у нас не было. Смешно говорить о каких-то заговорах», - рассказал Газизов журналистам.