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Балахнин: «Не удивлюсь, если «Спартак» проиграет «Уфе», а ЦСКА потеряет очки в Нижнем Новгороде» эксклюзив

25 Сентября 2021 • 12:01 Комментировать
Спартак Москва
...
Уфа
1.55 4.30 6.00
Через 4 ч. 58 мин.

Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на 9-й тур чемпионата России.

- Какие матчи этого тура вызывают у вас наибольший интерес?

- «Краснодар» - «Сочи» и «Динамо» - «Рубин». Что касается южного дерби, мне непонятно состояние «Краснодара». Правда, последний матч «быки» выиграли у «Ахмата», но не сказать, что легко. Поэтому фаворита в этой встрече нет. Все будет определяться подготовкой к этой игре на данный момент и час.

- Матч «Динамо» - «Рубин» чем вас цепляет?

- Две интересные команды, которые в этом сезоне показывают хороший футбол на протяжении восьми туров. Мне интересно посмотреть на оба клуба с точки зрения противостояния и лидерства.

- «Спартак» сыграет с «Уфой». «Красно-белые» потеряют очки, как думаете?

- Все может быть, но «Спартак» явно сильнее «Уфы» по уровню футболистов. Понятно, что состояние москвичей сейчас вызывает сомнения. Почти в каждом матче они не выглядят убедительно. Если «красно-белые» проиграют, это не будет удивительно. Так же, как и если выиграет.

- Несмотря на два последних поражения «Спартака» от «Легии» и ЦСКА, «красно-белые» не выглядели безнадежно. Могли сыграть и вничью, но уступили в концовке матчей.

- Команда атаковала, это да. У нее такой стиль. Но постоянно пропускала. К тому же те игроки, которые забивали в том году, не могут это сделать сейчас. Что это такое? Неготовность или психология? Этого мы не знаем. Но гармоничная команда должна хорошо играть и в обороне, и в атаке, и быть в себе уверена.

- Так основная проблема «Спартака» в обороне или атаке?

- Есть общекомандные проблемы. Сейчас футбол универсален и важны именно командные действия. Если будут защититься только четыре человека – то команда, естественно, пропустит. Так же и в атаке. Если всеми силами команда будет идти вперед, то реализация будет еще лучше.

- Если взять дерби с ЦСКА, «Спартак» нанес в разы больше ударов по воротам «армейцев», но все равно проиграл.

- По мне эта встреча вообще была низкого уровня со стороны обоих соперников. Но даже если «Спартак» больше бил по воротам ЦСКА, это не значит, что он был эффективнее.   

- Если возвращаться к «Уфе», Агаларов забил в шести матчах РПЛ из восьми. Сейчас это главное оружие «Уфы»?

- Рано говорить о нем, как о грозном оружии. По тому, что я видел, могу его похвалить, он находит моменты, и вообще парень прогрессирует. Это большой плюс для него. Но у нас много было молодых ребят. Взять ЦСКА. Года три назад появились ребята, которые вот-вот должны были заиграть. Их уже в Англию покупали. А сейчас они растворились и все.

- Допускаете, что ЦСКА потеряет очки в «Нижнем Новгороде»?

- Да, вполне. «Армейцы» сейчас не в том состоянии, что готовы обыграть любую команду. Им тяжело все дается, и выглядят они неубедительно. А что касается «Нижнего Новгорода», то они молодцы. Это открытие сезона по первым турам. Никто не мог предположить, что они будут набирать очки и неплохо смотреться.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Нижний Новгород Сергей Балахнин Уфа
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