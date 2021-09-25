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«Спартак» переиграл неудобную «Уфу», второй раз в сезоне забив больше одного гола

25 Сентября 2021 • 20:55 Комментировать (4)
Спартак Москва
2:0
Уфа
окончен

В рамках девятого тура РПЛ московский «Спартак» сыграл против «Уфы».

Протокол игры  
Спартак Москва 2:0 Уфа
(1:0) Понсе Эсекель 3'    
(2:0) Промес Куинси 29'    
Максименко Александр Жиго Самуэль Кауфриз Максимилиано Джикия Георгий Мозес Виктор   85' (Игнатов Михаил (   85') Умяров Наиль Литвинов Руслан Айртон Лукас Понсе Эсекель   70' (Соболев Александр Сергеевич (   70') Бакаев Зелимхан   70' (Рассказов Николай (   70') Промес Куинси
Запасные: Ребров Артём Маркитесов Дмитрий Селихов Александр Ломовицкий Александр Ещенко Андрей Денисов Даниил
Беленов Александр Бауэр Мориц   70' (Сухов Александр (   70') Плиев Константин Ботака-Иобома Эрвинг Йокич Боян Мрзляк Филип   54'   64' (Голубев Артём (   64'   69') Алиев Азер   80' (Милетич Неманья (   80') Камилов Владислав   19'   63' (Фищенко Руслан (   63') Агаларов Гамид Кротов Вячеслав   18' Журавлёв Юрий
Запасные: Ахатов Данил Никитин Алексей Кузнецов Алексей Иванов Олег
25 сентября. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

 

Домашний матч против «Уфы», разве кого-то в РПЛ можно напугать такими вводными? Можно. Московский «Спартак» в последние годы получил много переплетений с клубом из Башкирии. Забирал и отдавал спортивного директора, оплачивал ему дорогущую охрану. Привет Шамилю Газизову. Выкупал суперталанта, а потом с трудом сплавил его в обратную аренду. Привет Остону Урунову.

И вот во время этих «обменов» у «Спартака» появился какой-то страх перед «Уфой». Вот уже два года «красно-белые» не могут обыграть скромную команду из Башкирии. За четыре последних матча – два поражения и две ничьи, а последний визит на «Открытие» москвичи и вовсе не захотят вспоминать. Тогда «Спартак» Тедеско просто сгорел со счётом 0:3. Новый матч начался с небольшой истории предыгровой: «Уфа» грозилась опоздать на матч, потому что «Спартак» не прислал вовремя автобус.

Матч всё-таки начали вовремя, а «Спартак» ещё очень мощно. На третьей минуте случилась голевая атака «красно-белых»: Бакаев по центральной линии запустил в прорыв Понсе, Эсекьель проскочил между Плиевым и Ботака-Иобома, а затем метров с 15 пробил точно в левый нижний угол ворот. Быстро открыв счёт, «Спартак» не успокоился. Сначала Промес с левого фланга ворвался в штрафную площадь, из-под защитника пробил в нижний угол, но Беленов среагировал.

 

Потом Наиль Умяров здорово пробил с дальней дистанции, взяв совсем чуть-чуть правее створа. Мощнейший старт «Спартака» завершило небольшое повреждение Промеса. После небольшого диалога с медиками Куинси игру продолжил. Следующий опасный удар случился в середине тайма. Айртон без скорости сместился в центр и вдруг пальнул в противоход голкиперу – Беленов справился.

А второй гол случился на исходе получаса игры. Просто дичайшая ошибка Плиева (передача поперёк штрафной площади) стала добычей Промеса. Голландец первым касанием мяч забрал, а вторым – пробил Беленова. «Уфа» вообще ошибалась очень много, частенько одаривая «Спартак» мячом в простых ситуациях. Шанс на 3:0 был у Промеса, получившего обостряющую передачу от Айртона. Почти из центра штрафной площади бил голландец, но Беленов парировал.

Во втором тайме дождь усилился. Моментов стало поменьше, но «Спартак» всё мчался к третьему голу. Эсекьель Понсе прибежал к дуге штрафной площади, передернул защитника и пробил в правый угол. Беленов не без труда парировал. К концу матча футбол совсем закончился. «Спартак» не стремился тратить все силы, «Уфа» не могла что-либо изменить. Хотя момент был: после углового возникла суматоха, Плиев, пытаясь исправить свою ошибку из первого тайма, пробил с угла вратарской площади, но чуть-чуть не попал в створ.

«Спартак» обыграл «Уфу» дома, что для «красно-белых» в последние годы – достижение. Плюс, отметим, что команда Витории второй раз в сезоне забила больше гола за игру.

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Спартак Москва Уфа
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Комментарии (4)
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JUMPER
25 Сентября 2021 в 21:22
ай...с пабедай хомички ! видать кастрати ужо зажил...))) правили харошай тренинг перет Наполи спадобилися дажи два калапка закатить...)))
таперь астаётьси ждать кады Наполи снимить скальп и пашьёть Лучане тёплу тюбитейку...)))
Redwhite1959
25 Сентября 2021 в 21:12
После матча Челси - МанСити качество ТАКОГО футбола смотреть было - мягко сказано - не очень интересно. "Уфа" предстала какой-то "механической" командой-"робртов" - футболисты много бегают, много борются и много фолят! Игроки выглядят полностью запрограммированными. И креатива на поле - НОЛЬ. Вся игра в атаке - навалы мяча в штрафную, а там как повезёт. Про "Спартак" можно сказать, что в начале первого тайма пытались играть в быстрый вертикальный футбол и на 3-й минуте такая тактика сработала. Но чем дальше, тем этого вертикального футбола становилось меньше. Хотя у ворот гостей и так регулярно возникали острые моменты. Снова хозяева 14 раз били по воротам и из них 10 в створ. Т.е. опять реализация. Чего стОит удар в штангу от Ломовицкого в конце игры(( В целом "Спартак" полностью переиграл "Уфу", но что не понравилось - 1) Максименко так и не научится играть ногами - любой его пас на 30 и более метров - потеря мяча для команды ( и как точно сегодня выбивал мяч свои игрокам через пол-поля Эдерсон! ). 2) Бакаев может ударить по воротам, может дать пас из глубины, но скорости ему явно не хватает при продвижении мяча вперёд и несколько раз в простых ситуациях не знал что делать с мячом, когда выходили три в три. 3) замены у "Спартака" СОВСЕМ игру не усилили, хотя Витория наконец понял, что Ломовицкий и Рассказов это не крайние защитники, а крайние хавы. 4) При Витории "Спартак" стал надёжнее играть в защите, нежели при Тедеско. 5) Умяров с Литвиновым снова отработали в опорной зоне как надо! 6) Ларссона не было даже в заявке. Что с ним?
SpaM
25 Сентября 2021 в 21:10
Когда Бакаева перестанут пихать в основу и обратят внимание на дикое количество его ошибок? Просто разрушает две трети атак.
Из положительных моментов - игра Литвинова. Приятное впечатление оставляет.
И в целом Витория видимо провел работу насчёт ударов в створ. А не в сторону ворот. Небо и земля с прошлым матчем по этому показателю.
779
25 Сентября 2021 в 21:02
Победа радует. Нужны они сейчас очень.
Но честно это больше не мы выиграли, а неожиданно не собранная Уфа проиграла.
Старались все. Особенно опорная зона в лице Литвинова и Умярова. Вообще те, кто рвётся в основу заслуживают очень хороших оценок. Витория молодец, что не забывает о них и даёт время.
Обороне работу Уфа особо не давала, поэтому трудно оценивать. Айртон первой половины хорош.
Соболев, по моему, растерял форму.
Улучшений в игре не заметил и это досадно, так как это сейчас главное. Но с победой всех!
Едем за двузначными здюлями к Наполи.)))
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26.09  14:00 Динамо Москва ... Рубин 1.95 3.4 4.3
26.09  16:30 Ростов ... Ахмат 2.35 3.2 3.3
26.09  19:00 Краснодар ... Сочи 2.2 3.4 3.45
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