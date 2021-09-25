«Спартак» переиграл неудобную «Уфу», второй раз в сезоне забив больше одного гола

В рамках девятого тура РПЛ московский «Спартак» сыграл против «Уфы».

Домашний матч против «Уфы», разве кого-то в РПЛ можно напугать такими вводными? Можно. Московский «Спартак» в последние годы получил много переплетений с клубом из Башкирии. Забирал и отдавал спортивного директора, оплачивал ему дорогущую охрану. Привет Шамилю Газизову. Выкупал суперталанта, а потом с трудом сплавил его в обратную аренду. Привет Остону Урунову.

И вот во время этих «обменов» у «Спартака» появился какой-то страх перед «Уфой». Вот уже два года «красно-белые» не могут обыграть скромную команду из Башкирии. За четыре последних матча – два поражения и две ничьи, а последний визит на «Открытие» москвичи и вовсе не захотят вспоминать. Тогда «Спартак» Тедеско просто сгорел со счётом 0:3. Новый матч начался с небольшой истории предыгровой: «Уфа» грозилась опоздать на матч, потому что «Спартак» не прислал вовремя автобус.

Матч всё-таки начали вовремя, а «Спартак» ещё очень мощно. На третьей минуте случилась голевая атака «красно-белых»: Бакаев по центральной линии запустил в прорыв Понсе, Эсекьель проскочил между Плиевым и Ботака-Иобома, а затем метров с 15 пробил точно в левый нижний угол ворот. Быстро открыв счёт, «Спартак» не успокоился. Сначала Промес с левого фланга ворвался в штрафную площадь, из-под защитника пробил в нижний угол, но Беленов среагировал.

Потом Наиль Умяров здорово пробил с дальней дистанции, взяв совсем чуть-чуть правее створа. Мощнейший старт «Спартака» завершило небольшое повреждение Промеса. После небольшого диалога с медиками Куинси игру продолжил. Следующий опасный удар случился в середине тайма. Айртон без скорости сместился в центр и вдруг пальнул в противоход голкиперу – Беленов справился.

А второй гол случился на исходе получаса игры. Просто дичайшая ошибка Плиева (передача поперёк штрафной площади) стала добычей Промеса. Голландец первым касанием мяч забрал, а вторым – пробил Беленова. «Уфа» вообще ошибалась очень много, частенько одаривая «Спартак» мячом в простых ситуациях. Шанс на 3:0 был у Промеса, получившего обостряющую передачу от Айртона. Почти из центра штрафной площади бил голландец, но Беленов парировал.

Во втором тайме дождь усилился. Моментов стало поменьше, но «Спартак» всё мчался к третьему голу. Эсекьель Понсе прибежал к дуге штрафной площади, передернул защитника и пробил в правый угол. Беленов не без труда парировал. К концу матча футбол совсем закончился. «Спартак» не стремился тратить все силы, «Уфа» не могла что-либо изменить. Хотя момент был: после углового возникла суматоха, Плиев, пытаясь исправить свою ошибку из первого тайма, пробил с угла вратарской площади, но чуть-чуть не попал в створ.

«Спартак» обыграл «Уфу» дома, что для «красно-белых» в последние годы – достижение. Плюс, отметим, что команда Витории второй раз в сезоне забила больше гола за игру.