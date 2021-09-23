«Спартак» в прошлое трансферное окно мог усилить свой состав с помощью услуг игрока «Вольфсбурга» и сборной Швейцарии Кевина Мбабу.

Йорг Шмадтке, спортивный директор «Вольфсбурга», дал комментарий по поводу приписываемого «Спартаку» интереса к 26-летнему футболисту.

- Я слышал об интересе к Мбабу от многих команд, но могу точно сказать, что от Спартака предложения не поступало, - заявил Шмадтке в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Мбабу оценивается в 12 млн евро. В текущем сезоне он провел 7 матчей, в которых отличился одной результативной передачей.

Сергей Румянцев