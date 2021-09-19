Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал игру форварда «Уфы» Гамида Агаларова и оценил его перспективы.

«При всем уважении к Агаларову, на вызов в сборную он пока претендовать не может, мне кажется. Он - мальчишка быстрый, интересный, ищет моменты, забивает. Если мы увидим хорошую игру в его исполнении в ещё нескольких турах с соперниками уровня «Динамо», «Спартака» или «Зенита», то его игра вызовет ещё больший интерес. Да, в «Уфе» тоже есть проблемы, но он забивает за эту команду. Но, на мой взгляд, к нему сейчас слишком пристальное внимание пришло.

Приглашение в более сильный клуб зимой? Думаю, вряд ли пока. Сезон он, скорее всего, отыграет в «Уфе». Агенты, наверное, уже присматриваются к нему. Наблюдение за ним идет, однозначно. Если мы говорим о грандах российского футбола, то вряд ли он пока перейдет туда. Возможно, «Динамо» - реальный вариант. У них есть много молодых игроков. ЦСКА может рассмотреть его кандидатуру тоже. Все еще упирается в финансы, интересно, сколько попросят за игрока и так далее. Пока будут просто присматриваться. Валерий Георгиевич тоже будет присматриваться, но вызов в сборную - пока нет, однозначно», - сказал Деменко.