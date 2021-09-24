Агент: «Манчестер Сити» хотел купить Ананидзе»

Известный футбольный агент Алан Прудников рассказал, что в своё время экс-полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе мог перейти в «Манчестер Сити».

По его словам, в английском клубе всерьёз интересовались футболистом, однако в «Спартаке» не хотели продавать футболиста. Он добавил, что это все было до травмы полузащитника. Агент также отметил, что Жано мог бы себя проявить в европейском чемпионате и выразил сожаление, что этот трансфер не состоялся, пишет Sport24.

Напомним, что Ананидзе был игроком «Спартака» с 2009 по 2020 год. В составе московского клуба он сыграл 146 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 17 результативных передач. Сейчас он выступает за тбилисское «Динамо».