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Премьер-лига

Агент: «Манчестер Сити» хотел купить Ананидзе»

24 Сентября 2021 • 10:50 Комментировать
Челси
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Манчестер Сити
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25.09 14:30

Известный футбольный агент Алан Прудников рассказал, что в своё время экс-полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе мог перейти в «Манчестер Сити».

По его словам, в английском клубе всерьёз интересовались футболистом, однако в «Спартаке» не хотели продавать футболиста. Он добавил, что это все было до травмы полузащитника. Агент также отметил, что Жано мог бы себя проявить в европейском чемпионате и выразил сожаление, что этот трансфер не состоялся, пишет Sport24.

Напомним, что Ананидзе был игроком «Спартака» с 2009 по 2020 год. В составе московского клуба он сыграл 146 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 17 результативных передач. Сейчас он выступает за тбилисское «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Манчестер Сити Жано Ананидзе
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