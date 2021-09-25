Фанаты «Спартака» оскорбляют Федуна

«Спартаку» даётся матч против «Уфы» (после первого тайма москвичи ведут со счётом 2:0), однако болельщики по-прежнему недовольны ситуацией в клубе. В начале игры активные фанаты устроили акцию протеста, развернувшись спиной к полю и скандируя оскорбительную кричалку.

По ходу первого тайма болельщики «красно-белых» стали скандировать фразу: «Руководство – вон!».

Позже активные фанаты «Спартака» принялись оскорблять владельца клуба Леонида Федуна. «Иди на *** [мужской половой орган], Леонид Федун», - скандировали болельщики.

Следить за матчем «Спартак» - «Уфа» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.