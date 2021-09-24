Ташуев: Сегодняшний «Спартак» - притча во языцех

Главный тренер «Чайки» Сергей Ташуев высказался по поводу ситуации в московском «Спартаке».

Он назвал сегодняшний «Спартак» - притчей во языцех. Наставник отметил, что вокруг клуба много слухов и интриг, из-за чего «красно-белые» постоянно на слуху. Ташуев добавил, что сегодня команда не показывает тот футбол, который от неё ждут, пишет «Спорт Уик-энд».

Напомним, что после восьми туров РПЛ «Спартак» расположился на девятом месте, имея в своём активе десять очков. В прошлом туре команда Витории на выезде уступила ЦСКА со счётом 0:1. Единственный гол в той встрече забил Антон Заболотный.