Ташуев: Сегодняшний «Спартак» - притча во языцех

Главный тренер «Чайки» Сергей Ташуев высказался по поводу ситуации в московском «Спартаке».
Он назвал сегодняшний «Спартак» - притчей во языцех. Наставник отметил, что вокруг клуба много слухов и интриг, из-за чего «красно-белые» постоянно на слуху. Ташуев добавил, что сегодня команда не показывает тот футбол, который от неё ждут, пишет «Спорт Уик-энд».
Напомним, что после восьми туров РПЛ «Спартак» расположился на девятом месте, имея в своём активе десять очков. В прошлом туре команда Витории на выезде уступила ЦСКА со счётом 0:1. Единственный гол в той встрече забил Антон Заболотный.
тут всего можно ожидать: от чудесного спасения, с вознесением на эверест,до ныряния в марианскую впадину...а,как вы понимаете,это ну оооочень большой разбег люфтов!
вообщем,тут зависит все от нескольких числительных- желание хозяев выправить ситуацию,желание игроков не показаться неумехами,возможно присутствие административного ресурса( всеж,как ни говори,но спартак- бренд россии),и знаменателя- армию болельщиков этой команды...сомневаюсь,что в этом сезоне все сойдется к 1/1