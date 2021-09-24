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Ташуев: Сегодняшний «Спартак» - притча во языцех

24 Сентября 2021 • 13:11 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Уфа
1.57 4.30 5.80
25.09 19:00

Главный тренер «Чайки» Сергей Ташуев высказался по поводу ситуации в московском «Спартаке».

Он назвал сегодняшний «Спартак» - притчей во языцех. Наставник отметил, что вокруг клуба много слухов и интриг, из-за чего «красно-белые» постоянно на слуху. Ташуев добавил, что сегодня команда не показывает тот футбол, который от неё ждут, пишет «Спорт Уик-энд».

Напомним, что после восьми туров РПЛ «Спартак» расположился на девятом месте, имея в своём активе десять очков. В прошлом туре команда Витории на выезде уступила ЦСКА со счётом 0:1. Единственный гол в той встрече забил Антон Заболотный.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Ташуев
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Комментарии (1)
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Zurukukkk
24 Сентября 2021 в 13:35
сегодняшний спартак( если абстрагироваться от прошлых титулов и места обитания) - это просто заурядная провинциальная команда,которая попала на картину айвазовского " девятый вал" !...
тут всего можно ожидать: от чудесного спасения, с вознесением на эверест,до ныряния в марианскую впадину...а,как вы понимаете,это ну оооочень большой разбег люфтов!
вообщем,тут зависит все от нескольких числительных- желание хозяев выправить ситуацию,желание игроков не показаться неумехами,возможно присутствие административного ресурса( всеж,как ни говори,но спартак- бренд россии),и знаменателя- армию болельщиков этой команды...сомневаюсь,что в этом сезоне все сойдется к 1/1
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