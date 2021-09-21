Рианчо заступился за Виторию после матча с ЦСКА

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо высказался по поводу ситуации вокруг нынешнего наставника «красно-белых» Руя Витории.

Рианчо выразил надежду, что «Спартак» сумеет наладить игру в атаке и улучшить результаты. Также он отметил, что Витория должен тренировать команду минимум четыре месяца, чтобы можно было рассуждать о результатах его работы. Сейчас испанец призвал болельщиков «красно-белых» запастись терпением и поддержать команду, пишет «СЭ».

Напомним, что вчера «Спартак» уступил ЦСКА в матче восьмого тура РПЛ со счётом 0:1. Сейчас команда Витории находится на девятом месте, имея в своём активе десять очков.