Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «красно-белыми» и «Уфой».

«Необходима ли «Спартаку» в этом матче победа? Победа нужна во всех условиях, во всех матчах. Футбол подразумевает, что ты должен побеждать, если хочешь добиваться каких-то целей. В этой ситуации, в которой сейчас оказался «Спартак», победа очень нужна и обязательна. Если сейчас не выиграть, то потом будет тяжело наверстывать. Можно сказать, команда стоит на краю пропасти. Если не побеждать сейчас, то потом будет совсем тяжело. Бороться за 9-10 места неинтересно ни самой команде, ни болельщикам.

Есть ли дополнительная мотивация для игроков, которые не были вызваны в сборную? Соболев, например, сейчас и в клубе мало играет. Конечно, для любого игрока, который себя уважает и знает себе цену, каждая игра, как последняя, решающая. Надо выходить и показывать хорошую игру. Нужно доказывать, что ты достоин играть и в основе «Спартака», и ждать вызова в сборную», - сказал Кечинов.