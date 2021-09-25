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Премьер-лига

​Джикия: «Я не говорил, что «Спартак» будет бороться за чемпионство»

25 Сентября 2021 • 23:30 Комментировать
Спартак Москва
2:0
Уфа
окончен

После субботней домашней победы над «Уфой» (2:0) в девятом туре Премьер-лиги России капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался по поводу задачи команды в чемпионате.

«Я не говорил, что «Спартак» будет бороться за чемпионство. Я говорил, что «Спартак» будет бороться за самые высокие места.

Какой сейчас потолок «Спартака»? Сезон ещё не закончен», - рассказал Джикия журналистам около «Открытие Арены».

На текущий момент «Спартак» располагается только на восьмой позиции в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Лидирующий «Зенит» имеет в своём активе на десять очков больше.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия
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