​Джикия: «Я не говорил, что «Спартак» будет бороться за чемпионство»

После субботней домашней победы над «Уфой» (2:0) в девятом туре Премьер-лиги России капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался по поводу задачи команды в чемпионате.

«Я не говорил, что «Спартак» будет бороться за чемпионство. Я говорил, что «Спартак» будет бороться за самые высокие места.

Какой сейчас потолок «Спартака»? Сезон ещё не закончен», - рассказал Джикия журналистам около «Открытие Арены».

На текущий момент «Спартак» располагается только на восьмой позиции в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Лидирующий «Зенит» имеет в своём активе на десять очков больше.