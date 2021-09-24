Титов не ждёт результативной игры в матче «Спартак» - «Уфа»

Знаменитый российский футболист Егор Титов поделился своим прогнозом на игру девятого тура чемпионата России между московским «Спартаком» и «Уфой».

«Не думаю, что «Уфа» будет серьезно раскрываться и прессинговать «Спартак». У самого же «Спартака» есть проблемы в атаке. Не так много команда создаёт», - приводит слова Егора Титова «Рейтинг Букмекеров».

Бывший футболист «красно-белых» уверяет, что сейчас для подопечных Руя Витории на первом месте стоит результат, а не качество футбола. Поэтому увидеть больше двух мячей Титов в данной игре не рассчитывает.

Трансляция поединка «Спартак» - «Уфа» будет доступна на сайте Liveresult.ru.