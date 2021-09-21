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Премьер-лига

Смородская: Матч ЦСКА - «Спартак» - диагноз российскому футболу

21 Сентября 2021 • 08:48 Комментировать
Спартак Москва
...
Уфа
1.45 4.70 7.00
25.09 19:00

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась по поводу матча ЦСКА - «Спартак». Напомним, что в центральном матче восьмого тура победу одержали «армейцы» (1:0), благодаря голу Антона Заболотного.

Смородская заявила, что такие игры смотреть невозможно, и данный матч - это диагноз российскому футболу. Она отметила, что ЦСКА и «Спартак» показывают кошмарный футбол под руководством своих тренеров, которых срочно нужно увольнять. Экс-президент добавила, что в нынешнем сезоне обе команды будут бороться за навылет из чемпионата, а об еврокубках не может быть и речи, пишет «РБ Спорт».

Отметим, что данная победа позволила ЦСКА подняться на седьмое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Ольга Смородская
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