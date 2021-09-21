Бывший защитник «Спартака» Александр Липко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о ситуации, в которой оказался главный тренер «красно-белых» Руй Витория.

- Я бы дал время Рую Витории поработать. Он только начинает строить свою команду. Я считаю, что у «Спартака» есть взаимодействия в атаке, в обороне. Чтобы сделать команду сильной, нужно время. Не нужно часто менять тренерский состав, потому что футболистам самим тяжело перестроиться. Сначала один тренер, у него одни требования, приходит новый тренер, и требования уже другие. Я бы дал время поработать, тем более, есть зимняя пауза, где нужно точечно усиливать те позиции, которые требуют усиления. Я считаю, что это только знакомство с командой. Тем более, он дает шансы молодым ребятам. Надо потерпеть и болельщикам, и руководству. Понятно, что в такой команде, как «Спартак», требуют сиюминутного результата, но сейчас идет перестройка «Спартака» с новым тренером.

Везде, где работал Руй Витория, его команды играли в интересный футбол. Я думаю, не надо нагнетать обстановку и дать ему спокойно выстроить команду. На это нужен минимум год. Не факт, что с новым тренером будет лучше. Да, может быть, он их встряхнет, но это на 2-3 тура, а дальше будет то же самое. Повторюсь, надо дать время.

Сергей Румянцев