Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 382 Комментарии
Премьер-лига

Экс-игрок «Спартака» Липко: «Витории нужен минимум год» эксклюзив

21 Сентября 2021 • 17:14 Комментировать
Спартак Москва
...
Уфа
1.55 4.30 6.00
25.09 19:00

Бывший защитник «Спартака» Александр Липко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о ситуации, в которой оказался главный тренер «красно-белых» Руй Витория.

- Я бы дал время Рую Витории поработать. Он только начинает строить свою команду. Я считаю, что у «Спартака» есть взаимодействия в атаке, в обороне. Чтобы сделать команду сильной, нужно время. Не нужно часто менять тренерский состав, потому что футболистам самим тяжело перестроиться.  Сначала один тренер, у него одни требования, приходит новый тренер, и требования уже другие.  Я бы дал время поработать, тем более, есть зимняя пауза, где нужно точечно усиливать те позиции, которые требуют усиления. Я считаю, что это только знакомство с командой. Тем более, он дает шансы молодым ребятам. Надо потерпеть и болельщикам, и руководству. Понятно, что в такой команде, как «Спартак», требуют сиюминутного результата, но сейчас идет перестройка «Спартака» с новым тренером.

Везде, где работал Руй Витория, его команды играли в интересный футбол. Я думаю, не надо нагнетать обстановку и дать ему спокойно выстроить команду. На это нужен минимум год. Не факт, что с новым тренером будет лучше. Да, может быть, он их встряхнет, но это на 2-3 тура, а дальше будет то же самое. Повторюсь, надо дать время.

Сергей Румянцев

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Липко Руй Витория
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Сентября
17:14 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака» Липко: «Витории нужен минимум год» эксклюзив
16:29 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА в шутку сравнил Заболотного с Ибрагимовичем 2 фото
15:28 · Кубок России
​Матчи Кубка России будет предварять минута молчания
14:43 · Россия. Премьер-лига
​«Рубин» ответил отстранённому арбитру Вилкову, который раскритиковал Слуцкого 7
14:17 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев: «Не скажу, что Слуцкий «поймал звезду» 4
14:10 · Россия. Премьер-лига
​Заболотного могут наказать за празднование гола «Спартаку» 1
13:38 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов - о возможном увольнении Витории: Резкая смена тренера не работает
13:21 · Россия. Премьер-лига
Губерниев - о дерби ЦСКА - «Спартак»: «Игра была равна...» 1
13:12 · Россия. Премьер-лига
Букмекер предлагает РПЛ 2 миллиарда рублей в год за сотрудничество
12:56 · Россия. Премьер-лига
Защитник ЦСКА Бруно Фукс вернётся на поле не раньше ноября
12:35 · Россия. Премьер-лига
Агент Гурцкая рассказал о реакции Карреры на поражение «Спартака» в дерби
12:25 · Россия. Премьер-лига
Назван лучший российский футболист в FIFA 22 1
12:12 · Россия. Премьер-лига
Баженов: «Глушаков готов бесплатно играть за «Спартак» 11
12:05 · Россия. Премьер-лига
Валерий Баринов: «Про чемпионство ЦСКА и «Спартаку» надо забыть» 1
12:03 · Россия. Премьер-лига
Рианчо заступился за Виторию после матча с ЦСКА
Все новости
Рекомендуем