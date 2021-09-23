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Премьер-лига

Газизов не считает «Спартак» принципиальным соперником для «Уфы»

23 Сентября 2021 • 14:40 Комментировать
Спартак Москва
...
Уфа
1.55 4.30 6.00
25.09 19:00

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением касаемо предстоящей встречи с московским «Спартаком» в девятом туре Тинькофф РПЛ.

«Матч за очки! «Спартак» для всех раздражитель. Не только для «Уфы». Принципиальный соперник? Нет, конечно!» - приводит слова Газизова «СпортЭкспресс».

Функционер добавил, что уфимцев в матче с «красно-белыми» волнует исключительно возможность набрать три очка. Особенной игру против подопечных Руя Витории он называть не стал, несмотря на своё прошлое, связанное с «народной командой».

Отметим, что «Уфу» и «Спартак» в таблице разделяет всего три позиции. Команды идут на двенадцатом и девятом местах соответственно.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Уфа Шамиль Газизов
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