Газизов не считает «Спартак» принципиальным соперником для «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением касаемо предстоящей встречи с московским «Спартаком» в девятом туре Тинькофф РПЛ.

«Матч за очки! «Спартак» для всех раздражитель. Не только для «Уфы». Принципиальный соперник? Нет, конечно!» - приводит слова Газизова «СпортЭкспресс».

Функционер добавил, что уфимцев в матче с «красно-белыми» волнует исключительно возможность набрать три очка. Особенной игру против подопечных Руя Витории он называть не стал, несмотря на своё прошлое, связанное с «народной командой».

Отметим, что «Уфу» и «Спартак» в таблице разделяет всего три позиции. Команды идут на двенадцатом и девятом местах соответственно.