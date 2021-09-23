Кавазашвили спрогнозировал, что может ждать «Спартак» в случае назначения Черчесова

Несмотря на заявления «Спартака» в поддержку наставника Руя Витории, будущее португальского специалиста в Москве находится под вопросом. Клуб неудачно начал сезон, и если ситуация не исправится, то согласно различным источникам руководство готово провести рокировку на тренерском мостике.

Одним из потенциальных кандидатов называют бывшего тренера сборной России Станислава Черчесова, который уже работал с «красно-белыми» в сезоне 2007/08. Однако, в успешность подобной идеи с трудом верит бывший игрок столичной команды Анзор Кавазашвили. Он считает, что руководству будет трудно ужиться с таким специалистом.

«Черчесов может поругаться с Леонидом Федуном, с его женой, с братом. И поругается очень быстро, потому что они вмешиваются во многие вопросы», - цитирует Кавазашвили «РБ-Спорт».

Напомним, что Черчесова также сватали в варшавскую «Легию», которая недавно обыграла «Спартак» в группе Лиги Европы.