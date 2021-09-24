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Мостовой – о «Спартаке»: «Игра есть, очков нет»

24 Сентября 2021 • 23:13 Комментировать
Спартак Москва
...
Уфа
1.55 4.30 6.00
Через 18 ч. 9 мин.

Александр Мостовой поделился ожиданиями от поединка московского «Спартака» с «Уфой» в девятом туре Тинькофф РПЛ.

«Как я говорил перед предыдущей игрой «Спартака», ему уже уступать некуда. Позади не Москва, а целый стадион. Не сказать, что всё плохо, но складывается так: игра есть, очков нет», - цитирует Александра Мостового «Спорт-экспресс».

По мнению собеседника «СЭ», отрицательный результат в ближайшем матче станет причиной фундаментальных перемен в клубе. Экс-спартаковец добавил, что ждёт от «красно-белых» исключительно победы в поединке 9-го тура, а другой результат он просто не поймёт.

Ранее своим прогнозом на матч «Спартак» - «Уфа» поделился Егор Титов.

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Спартак Москва Александр Мостовой Уфа РПЛ
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