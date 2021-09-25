Кавазашвили: «Если «Спартак» проиграет «Уфе», это будет болезненный пинок под зад от Газизова»

Экс-голкипер сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Анзор Кавазашвили высказался о поединке московского «Спартака» против «Уфы» в рамках девятого тура Премьер-лиги.

«Если «Спартак» проиграет, это будет болезненный пинок под зад от Газизова. Если команда проиграет, Витория должен написать заявление об уходе», - передает слова Кавазашвили Sport24.

«Народная команда» идет на серии из двух неудач. «Красно-белые» проиграли польской «Легии» в Лиге Европы, а также уступили в столичном дерби ЦСКА.

Матч против «Уфы» состоится сегодня, 25 сентября, на «Открытие Банк Арене». Начало запланировано в 19:00 мск.

После восьми туров подопечные Руя Витории занимают девятую строчку в Премьер-лиге, а «Уфа» находится на 12 месте.