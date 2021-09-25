​«Спартак» объяснил отсутствие Ларссона в заявке на матч против «Уфы»

В девятом туре Премьер-лиги России «Спартак» будет играть против «Уфы» на своём поле. Даже в списке запасных футболистов москвичей не оказалось Джордана Ларссона. Пресс-служба «красно-белых» сообщила, что шведский форвард получил ушиб во время тренировочного занятия.

Также в заявке «Спартака» на игру нет защитника Ильи Кутепова, который простудился.

Павел Маслов, Георгий Мелкадзе, Джордан Хендрикс и Роман Зобнин остаются в списке травмированных игроков «Спартака».

Следить за матчем между «Спартаком» и «Уфой» можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.