Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о протесте фанатов «Спартака». В начале обоих таймов матча против «Уфы» активные фанаты разворачивались спиной к полю и скандировали оскорбления.

«Да, мы видели. Но мы как профессионалы свою работу выполнили. Мы подходим к фанатам и после побед, и после поражений. Будем продолжать так делать.

Свист? Он был не только сегодня. Нужно побеждать, и всё изменится. Такие вещи – часть нашей профессии, часть футбола.

Я готов к диалогу с болельщиками. Все знают мои контакты, я со многими на связи. Пытаемся решать вопросы, проблемы. У меня есть диалог с фанатами, но это личное», - высказался Джикия.